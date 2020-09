Desea Céspedes vivir en pantalla; planea documental

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Seguro de que algo ha aprendido en esta “vida loca”, Francisco Céspedes planea producir un documental en el que logre plasmar todas las enseñanzas que ha adquirido, dentro y fuera del escenario, a lo largo de 47 años de trayectoria.



“Aunque no me considere tan importante, creo que tengo muchas cosas que contar y a lo mejor mi experiencia de vida sirve para que no hagan la mayoría de las cosas que yo he hecho y la otra mayoría que sí las hagan.



“Lo quiero hacer todavía estando vivo, no me quiero esperar hasta que me muera y voy a tratar de decir todas las verdades posibles, sin involucrar personajes ni nombres, porque en esta industria, y por mi carácter inquieto, he estado con personas que no se pueden mencionar”, adelantó Francisco Céspedes, en entrevista.



A sus 63 años, el artista cubano naturalizado mexicano aún conserva su carácter jovial y extrovertido, al igual que su pasión por la música, algo por lo que continuamente sigue trabajando en proyectos, como su siguiente álbum y una colaboración junto a su amigo Fito Páez.



“Estoy haciendo un disco con una banda de jazz y una canción con Fito Páez. Él me llamó, es mi brother, nos queremos mucho y la acabamos de grabar junto a un grupo cubano que se llama Cimafunk. Es una canción que se llama Habana, el autor es Fito y creo que salió bastante bien, con mucha nostalgia, ritmo y sabor; se mueve por varios tempos de la emoción”, dijo el cuatro veces nominado al Grammy Latino.









Se pone tricolor



Para el intérprete de Dónde Está la Vida y Remolino la música lo es todo desde que descubrió su afición mientras estudiaba la carrera de Medicina. Es por ello que ante la pandemia temió no volver a estar cerca de su público.



“Ha sido muy difícil para mí porque me falta mucho el contacto con el público y era lo que más me dañaba pensar: ¿será para siempre?, ¿jamás tendremos contacto con las personas?



“A mí me encanta, cuando estoy cantando, meterme ahí con el público, que me abracen, tocarlos, sentir que estamos vivos, que estamos juntos. Este arte es así, interactivo, es lo maravilloso, pero bueno, poquito a poco se están abriendo las posibilidades”, expresó.



Y así, abriéndose camino en esta nueva normalidad, el cantautor formará parte del evento El Grito desde Casa, en el cual, acompañado por artistas como La Original Banda Limón, La Sonora Santanera, Sangre Felina, Rocío Banquells y Rosy Arango, celebró las fiestas patrias a través de un show en streaming este domingo por la plataforma de Eticket.



“Vamos a estar dando un homenaje a todas las personas que murieron por la libertad de México, y como hay interacción con el público, les voy a preguntar directamente qué canciones quieren escuchar.



“No serán muchas, son tres o cuatro canciones, deberían ser más pero somos varios.



No se puede eliminar a alguien para poder cantar más? ¡Tengo ganas de cantar!”, gritó el músico, emocionado ante la idea de regresas a los escenarios, aunque fuera solamente por medio de la pantalla, puede ser un ejercicio para su futuro documental.