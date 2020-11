Desea Gibrán callar bocas con nuevo sencillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. En La Academia 2019, Gibrán Gutiérrez se dio a notar por su forma de cantar, que lo llevó hasta el décimo concierto, y por el escándalo que protagonizó junto a su compañera Francely por llamar “cul…” a Danna Paola.







El momento, que se hizo viral en enero de este año, tuvo consecuencias de las que todavía hoy quedan estragos.



“Ya se ha calmado, sigue habiendo personas que me recuerdan e insultan por eso pero me da inspiración para callarles la boca”, comenta.



El cantautor estrenará su tercer sencillo llamado Cenicienta este viernes, mientras que el videoclip estará listo en los primeros días de diciembre.



En retrospectiva, comparte que su paso por el reality show de Azteca le dejó buenos y malos momentos, aunque el público piensa que el episodio con Danna fue el que más lo marcó para él no fue así.



“Recuerdo ese momento como cualquiera, ya después de que salí y vi el escándalo que se armó me cayó el veinte de lo que había sucedido, pero lo tomé de la mejor manera porque había muchísima gente en redes insultándome, diciéndome amenazas de muerte”, recuerda.



“Si hubiera sido cualquier otra persona hubiera tirado la toalla y a mí al contrario, me dio para adelante y esa fuerza y hambre de decir que sí puedo”.