Desea volver con Pitt

Fuentes revelaron que Angelina Jolie quiere regresar con Brad Pitt y recuperar a su familia, informó Mirror.La actriz aparentemente le dijo a su expareja que quiere darle otra oportunidad a su matrimonio.“Angelina le ha dejado claro a Brad que quiere volver a tener una relación con él. A ella le gustaría que volvieran a ser una familia y no parece ser capaz de seguir adelante “, expresó un informante.Sin embargo, fuentes informaron a The Sun que Pitt no está interesado, pero que busca mantener las cosas amigables por sus hijos.Además, se afirma que esa es la razón por la que Jolie está complicando el proceso de su divorcio.“Angelina lo está haciendo horrible para él y está preparando el proceso, pero eso no lo hará pensar en regresar. Él sólo quiere que todo esté arreglado, en realidad, esto podría haber sido hace más de un año, pero ella no lo dejará ir”, dijo la fuente..Jolie y Pitt se separaron en septiembre de 2016, tras un romance de más de 10 años y un matrimonio de dos años.La expareja aún tiene que llegar a un acuerdo de divorcio.