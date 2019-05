Desecha Fiscalía Anticorrupción 400 expedientes

De 418 carpetas que lleva en investigación la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción, el 50% son denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado, pero los expedientes no todos son clasificados como delitos.El fiscal especial Jesús Flores Mier indicó que en muchos de ellos la Auditoría ha enviado un conjunto de actos que propiamente no son clasificados como delitos sino como responsabilidades administrativas, por lo que el órgano a su cargo debe ir “discriminando” ciertos hechos “para poder enfocarnos en los que verdaderamente son delitos”.Aseguró el fiscal Especial para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción, Jesús Flores Mier, que el organismo logrará superar en casi el doble los asuntos judicializados con respecto al año anterior, pese a que aceptó que el avance es lento debido, sostuvo, a la naturaleza de los ilícitos que se persiguen.Indicó que el delito de peculado es el que más se refleja en estas carpetas y aseguró que con todo se está avanzando, por lo que en 100 días ya se tiene un porcentaje importante de avance y se espera llegar a la meta.“No nos está permitido dar información, pero vamos con muy buen avance y, una vez terminando este reto, nos vamos a demostrar nosotros y a la ciudadanía que se puede trabajar y que todos los esfuerzos que estamos haciendo con apoyo de estudiantes, de personal extra; no se puede avanzar por el tipo de delitos que estamos manejando”.Sostuvo que se mejorará lo que se hizo en todo un año, en el tiempo que se tiene trabajando en 2019; pues en 2018 apenas siete carpetas fueron judicializadas.