Desechan pruebas contra Gutiérrez

El Tribunal de Enjuiciamiento y Control del estado de Chihuahua rechazó admitir una prueba documental presentada por el Ministerio Público en contra de Alejandro Gutiérrez, procesado por el desvío de 250 millones de pesos del erario estatal de esa entidad fronteriza.El Ministerio Público presentó una requisición de bienes de la empresa Jet Combustibles, S.A. de C.V., que la defensa de Gutiérrez objetó por señalar que la nomenclatura no era la misma que se validó en una audiencia intermedia por un un juez de control.Durante el tercer día del juicio oral, en el que todavía se tiene el turno del Ministerio Público para la presentación de pruebas y testimonios, se presentó una requisición de bienes de la empresa Jet Combustibles S. A. de C. V. que la defensa objetó por señalar que la nomenclatura del documento no era la misma que se validó en audiencia intermedia por un juez de control.El Ministerio Público señaló que si bien, la nomenclatura era distinta, el contenido del documento era el mismo que se presentó.El Tribunal de Enjuiciamiento validó la objeción de la defensa y le dio la razón al señalar que esta etapa del proceso en contra de Alejandro Gutiérrez no corresponde a corregir errores de las pruebas documentales, por lo que rechazó admitir el documento.