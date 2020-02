Desembarcan pasajeros de crucero tras descartar coronavirus

Escuchar Nota

#LoÚltimo| Después de mucha espera, finalmente desembarcan pasajeros del crucero @MSCMeraviglia en el muelle de Punta Langosta en #Cozumel, el cual estuvo bajo vigilancia por falso caso de #coronavirus. pic.twitter.com/17xw3JRKCP — Panorama Sin Reservas 620AM (@sinreservas620) February 28, 2020

Luego de descartarse la presencia del coronavirus en el crucero Maraviglia, los pasajeros pudieron desembarcar esta mañana en #Cozumel | #QuintanaRoo pic.twitter.com/2f79qHsUWF — SM Playa (@smplayamx) February 28, 2020

El Jalisciense, Glis Eder Ortiz, narra cómo vivieron las últimas horas dentro del crucero que atracó en Cozumel por sospecha de #Coronavirus. Hoy pudieron desembarcar tras confirmarse que había dos pasajeros enfermos pero de influenza. pic.twitter.com/q7e1esd56U — Las Noticias GDL (@LasNoticiasGDL) February 28, 2020

Pasajeros delque arribó a costas de Cozumel desembarcaron este viernes luego de queLo anterior fue dado a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal, Pedro Joaquín Delbouis, y el CEO de la empresa MSC, Rick Sasso, en las instalaciones de la, en Cozumel.En la rueda de prensa se dio a conocer queen la isla, tras permanecer 72 horas a bordo de la embarcación, pues no pudieron hacerlo en Gran Caimán y Jamaica por el presunto caso de coronavirus, lo cual ya fue descartado.Asimismo se detalló quee y arribar a su punto de origen, Florida.Rick Sasso felicitó a las autoridades federales, estatales y municipales por los protocolos de seguridad en salud que tienen y que carecen los destinos anteriores donde se les negó la llegada.Por otra parte,, ya que los resultados de laboratorio arrojaron que las dos personaspor lo que no había riesgo y ante ello autorizaron a los turistas pasar el día en la isla.El CEO comunicó que gran parte deen las islas de Jamaica y Gran Caimán, donde no supieron qué hacer ante la sospecha del virus.Añadió que a, puesto que en el viaje de ocho días sólo pudieron desembarcar en el Caribe mexicano.En tanto, el