En México existen esquemas laborales que son auténticas fábricas de pobres, afirmo el coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien dijo que el desempleo afecta a 7.7 millones de mexicanos, el 12.5 por ciento y no el 3 por ciento que dicen las cifras oficiales.Al presentar el Observatorio de Trabajo Digno, el cual revela la dimensión del desempleo y con cifras al cierre del 2018, Rogelio Gómez Hermosillo, urgió a las autoridades a cambiar las estructuras del mundo laboral, modificar leyes y prácticas que perpetúan la pobreza y su magnitud.En conferencia de prensa, destacó que alrededor de 25.6 millones de mexicanos carecen de un trabajo digno y 15.6 millones perciben un salario insuficiente que no les permite cubrir el costo de la canasta básica.Precisó que poco más de 4 de cada 10 personas que trabajan, con un salario y para un empleador, no están afiliadas a la seguridad social y 29.5 millones carecen de afiliación sindical.Gómez Hermosillo, recalcó que, para recobrar la vigencia del derecho al trabajo digno y la recuperación gradual del salario en 5 años, se requiere la creación de un sistema de seguridad social universal, reformar las disposiciones legales o normativas que favorecen la simulación para sancionar las prácticas ilegales usadas para violar derechos laborales, reformar leyes discriminatorias y promover una nueva cultura laboral.