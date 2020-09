Desempleo en México se sitúa en 5.4 % en julio con más informalidad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En julio, la Tasa de Desocupación fue de 5.4 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), 0.1 puntos porcentuales menos que en junio, y el subempleo cedió 1.6 puntos, mientras la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) aumentó 1.9 puntos, a 54.9 por ciento.



La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), derivada del levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), indica lo anterior y establece que la población desocupada fue de 2.8 millones de personas tanto en junio como en julio de este año.



La población desocupada es aquella que no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes.



La Tasa de Subocupación retrocedió en julio 1.6 puntos porcentuales respecto al mes previo a 18.4 por ciento de la población ocupada.



Así, la población subocupada (personas ocupadas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda) disminuyó de 9.7 millones en junio de 2020 a 9.2 millones al mes siguiente.



Por otro lado, la población que se empleó en todas las formas de ocupación informal se ubicó en 27.3 millones de personas durante julio de este año, unos 1.7 millones más que en el mes inmediato anterior.



Para el Instituto, dicho comportamiento se debió principalmente al crecimiento de los ocupados en el sector informal que pasó de 11.9 millones en junio a 13.8 millones en julio de 2020.



La población ocupada informal considera a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.



De modo que la (TIL) aumentó de 53 por ciento de la población ocupada en junio a 54.9 por ciento en julio.



La Tasa de Participación -porcentaje de la población de 15 años y más- se colocó en julio en 54.9 por ciento, esto es, 1.8 puntos más que durante junio.



En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOEN de julio de 2020 confirman la recuperación de la ocupación y el empleo iniciada en junio, principalmente impulsada por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales, concluye Inegi.



Por otra parte, el Instituto señala que ante el Acuerdo de la Secretaría de Salud (Ssa) por el cual se reanudan todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020), el Inegi reinició las entrevistas cara a cara para seguir manteniendo su compromiso de brindar información oportuna y pertinente para la toma de decisiones.



La ENOE que difundió hoy el Inegi se denomina Nueva Edición, ya que, aunque mantiene el mismo diseño conceptual, estadístico y metodológico que la ENOE tradicional, su muestra se conformó de un 72 por ciento entrevistas cara a cara y un 28 por ciento telefónicas.