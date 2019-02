Desertan cuatro militares venezolanos

Cuatro militares miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desertaron este sábado en la frontera entre Colombia y Venezuela y rompieron parte de las barreras con las que el régimen de Nicolás Maduro esperaba frenar la entrada de ayuda humanitaria al país.La cadena estadounidense EVTV Miami indicó que los militares han solicitado ayuda a Migración Colombia tras abandonar sus puestos para reunirse con los venezolanos que esperan llevar la ayuda humanitaria al otro lado de la frontera, citando al Director de Prensa de dicha agencia gubernamental, Juan Manuel Caicedo."Tres miembros de la guardia venezolana acaban de desertar de la dictadura de Nicolás Maduro en el Puente Internacional Simón Bolívar y han solicitado ayuda a Migración Colombia", indicó este organismo en un corto mensaje enviado a los medios, de acuerdo a EFE. Posteriormente, Migración agregó que un sargento venezolano también desertó de las filas en el Puente Francisco de Paula Santander.Un video difundido en redes sociales muestra a tres hombres avanzando hacia Cúcuta, en Colombia, a través del Puente Internacional Simón Bolívar, mientras las personas gritan "¡Están con nosotros!" y "¡Libertad!", en medio de aplausos.También hubo imágenes de una tanqueta de la GNB que embistió contra las barreras en el puente, presuntamente contribuyendo al paso de las personas. Había reportes sin confirmar señalando que los tres desertores estaban dentro.En el hecho en cuestión dos personas resultaron heridas, entre ellas un miembro de la GNB, de acuerdo a EVTV Miami.En tanto en el Puente Internacional Francisco de Paul Santander, que conecta Cúcuta, Colombia, con Ureña, Venezuela, un cuarto militar de la GNB desertó también y pidió ayuda a Migración Colombia. De acuerdo a EVTV Miami y Migración Colombia, se trataría de un sargento identificado como E. Linarez H."Yo tuve la valentía que muchos de mis compañeros no han tenido para hacer esto", dijo el hombre en diálogo con los medios en Colombia tras desertar. "Dentro de la tropa, ya sea ejército, aviación, armada o guardia nacional hay mucho desacuerdo, pero existe el miedo de que no puedes hablar hablar ni decir nada contra el gobierno, porque es traición a la patria", explicó."Yo exhorto a mis compañeros a hacerlo. Nosotros somos millones de venezolanos, ellos son 30 o 40", dijo en relación a la cúpula chavista.El senador estadounidense por el Estado de Florida, Marco Rubio, se hizo eco de las deserciones en su cuenta de Twitter, y señaló que los militares dijeron no haber desertado, sino que se pusieron bajo el comando del presidente interino proclamado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en desafío al régimen del chavista Nicolás Maduro.Además, los hombres dijeron que otros militares se les sumarán pronto.El mismo Guaidó, quien está dirigiendo el acopio de ayuda humanitaria en Colombia, Brasil y Curazao y su ingreso a Venezuela, confirmó tiempo después las deserciones e indicó que la ayuda "entrará sí o sí""Les confirmo por este medio que varios miembros de la Guardia Nacional asignados al Puente Internacional Simón Bolívar han decidido sumarse a quienes estamos rescatando la Democracia en Venezuela", indicó en su cuenta de Twitter.