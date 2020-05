Desesperada, Ninel Conde pide ayuda a AMLO para recuperar a su hijo

Escuchar Nota

La cantante Ninel Conde, entregó en Palacio Nacional una carta en la que solicita apoyo de @lopezobrador_, ya que su ex pareja no la deja ver a su hijo.https://t.co/FdDg0n7B48 pic.twitter.com/r0vk46mOoh — Capital México (@CapitalMexico) May 19, 2020

“Seguiré luchando como madre contra este sujeto , quien expresamente me ha referido tiene ‘mucho poder’ por su ‘relación’ de negocios y personal con un altísimo funcionario de la Federación, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, se lee.

Ninel, a quien no ve desde hace meses, pues se encuentra con su padre Giovanni Medina.Esta mañana,; desde hace semanas, la actriz libra una batalla legal con su expareja Giovanni Medina para recuperar a su hijo Emmanuel.A través de su cuenta de Instagram,por no aceptar la petición del señor Medina de no seguir peleando públicamente por la custodia y convivencias de su hijo.