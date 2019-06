Desestima Trump a México: ‘Queremos acción, no hablar‘

El presidente Donald Trump desestimó hoy el envío de una delegación de México a Estados Unidos para hablar sobre migración y la represalia de aranceles anunciada por la Casa Blanca."México está enviando una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que ellos han estado 'hablando' durante 25 años", escribió Trump este domingo en su cuenta de Twitter. "Queremos acción, no hablar"."Deberían resolver la Crisis de la Frontera en un día si tanto lo desean. De otra manera, nuestros empleos y empresas van a regresar a Estados Unidos", agregó el mandatario.Horas antes, el jefe interino de la Oficina Presidencial, Mick Mulvaney, dijo al noticiero “Fox News Sunday” que Trump habla “realmente en serio” en cuanto a la imposición de aranceles a las importaciones de México.Sin embargo, Mulvaney reconoció que no se han definido referentes para evaluar si México hace suficiente para desviar el flujo de migrantes. “Intencionalmente dejamos la declaración medio ad hoc”, dijo“Así que no hay un objetivo específico, no hay un porcentaje específico, pero las cosas tienen que mejorar”, dijo Mulvaney. “Tienen que mejorar drásticamente y tienen que mejorar rápidamente”.Agregó que la idea es trabajar con el gobierno mexicano para “asegurar que las cosas sí mejoran”.Trump afirma que México lleva décadas aprovechándose de Estados Unidos, pero que el abuso terminará cuando imponga aranceles a las importaciones mexicanas la próxima semana como parte de una disputa por la inmigración ilegal.Temprano el domingo, Trump dijo en Twitter: “Estados Unidos ha soportado bastante”.