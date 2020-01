Desestiman daño a reelección de Trump

Escuchar Nota

"El juicio político no es la fuerza motriz para los votantes convencionales. Muy pocas personas están hablando sobre el juicio, quienes hablan del tema ya han tomado una decisión y nada la cambiará"

"El fracaso de quitar al Presidente de su cargo se verá como algo que ya se sabía".

Elafirmó que el juicio político no afectará la candidatura delen las elecciones de noviembre de este año., expuso en teleconferencia desde Washington, D.C.En el evento 'El estado de las Elecciones Presidenciales 2020', el experto indicó que"No importa lo que se diga, lo que se haga, lo que sea revelado o no revelado, la aprobación del Presidente se mantiene en lo mínimo 41%, lo más alto 46%, y mientras hablamos su promedio es de 45% en las encuestas", manifestó.Zogby señaló que en las encuestas en donde se colocan a los diferentes aspirantes demócratas junto al Mandatario,"Esto no es suficiente para sostener una victoria demócrata. Los demócratas además viven en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, no en Iowa o Florida, por lo que", explicó."(Además) No han solucionado sus divisiones internas y seamos francos, hay señales de que una parte de los demócratas no votarán por Bernie Sanders, lo que puede llevar a una situación de ganar una nominación pero una parte del partido no lo apoyaba. En este escenario, Trump puede ganar".Aseveró que si quieren ganar,"Es una facción que busca que si se nominará un hombre blanco, en la boleta tiene que incluir una mujer, una mujer de color, un homosexual, un hombre afroamericano", dijo."Y es por eso que. Hay una parte que sugiere que si su opinión es representativa de los círculos más internos del partido, lo que podría ser desastroso".