Desfase industrial traerá golpe millonario a maquiladoras

Ciudad de México.- La decisión federal y estatal de posponer la reactivación económica hasta junio y no homologar con Estados Unidos para el lunes el arranque de industrias altamente integradas saldrá muy caro para el País.



Pérdidas millonarias, poner en riesgo nuevas inversiones y hasta cierres definitivos son algunas de las consecuencias para las empresas de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX), advirtieron representantes del sector.



A su vez, la Canacintra y Concamin dijeron que si no se alinea el inicio de operaciones entre México y Estados Unidos, el País podría ser desplazado como proveedor, por lo que pidieron a la Secretaría de Salud hacer una revisión por industria y por rama para iniciar ya.



El sector industrial advirtió que reiniciar operaciones después de Estados Unidos podría tener altos costos para el País porque se perderá la cadena de proveeduría establecida y con ello más empleos.



Según el Acuerdo publicado en el Diario Oficial por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades, las empresas en general arrancarían el 1 de junio próximo con excepción de regiones donde se tenga semáforo en rojo, donde solo podrán arrancar las de sectores esenciales.



El avance del semáforo desde rojo a naranja, amarillo y verde, marcará la pauta para el regreso gradual de la actividad laboral.



El 18 de mayo solo podrán iniciar actividades sociales, escolares y laborales municipios donde no exista contagio, ni tengan vecindad con municipios Covid-19.



Esto podría significar un desfase con el reinicio de operaciones con Estados Unidos.



"Hay mucha presión porque México está en ranking de los 10 países más importantes en proveeduría y lo más importante son los pedidos que tenemos.



"De no atenderlos, van a cambiar de origen y eso se va a reflejar en desempleo y automáticamente en pobreza", advirtió Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).



La industria de equipo de transporte está en condiciones de iniciar el 18 de mayo, declaró Eduardo Solís, miembro del consejo directivo de Concamin.



Dijo que la autoridad debería revisar los protocolos sanitarios de las empresas y si los aprueba, hay que iniciar el 18 de mayo.



Luis Aguirre, presidente de Index, que agrupa a la maquila, dijo que están listos para el 1 de junio y el sector industrial invertirá entre 25 y 30 millones de pesos por planta para medidas sanitarias que permitan el regreso de mil 80 empresas, que emplean a 978 mil 883 trabajadores.