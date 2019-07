Desfila delegación mexicana con pants

La delegación mexicana desfiló con el pants rojo que entregó la firma patrocinadora del Comité Olímpico Mexicano (COM) en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 esta tarde.Aunque generalmente los representativos tricolores desfilan con uniforme de gala que entrega la Conade para las justas del ciclo olímpico, es decir Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, esta ocasión los deportistas mexicanos lo harán con prendas de la firma Lining.La empresa china, patrocinadora del COM hasta Tokio 2020, entregó a la delegación panamericana un pants verde, que es el de viaje; uno en color rojo, que es el de gala; y uno blanco, mismo que será usado para las ceremonias de premiación.La Jefatura de Misión de la delegación mexicana eligió el pants rojo no solo porque es el de gala sino por la tela en que está confeccionada y es un poco más abrigadora considerando las temperaturas que se están registrando en la capital peruana, que estos días traviesa la temporada de invierno en Sudamérica.