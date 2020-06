Desgarrador: Amigo de George Floyd narra cómo fue presenciar su muerte

Escuchar Nota

Maurice Lester Hall, amigo de George Floyd, el hombre detenido y asesinado por policías de Minneapolis la semana pasada, relató cómo fueron esos últimos momentos de vida.Añadió que horas antes de la agresión, estuvieron pasando casi todo el día juntos, con motivo de la conmemoración del Día de los Caídos.Podía escucharlo [a Floyd] suplicando: ‘¿Por favor, agente, para qué es todo esto?'”, narró el amigo al diario The New York Times.Agregó que lloró al ver que George estaba muriendo y nadie podía ayudarlo. Afirmó que siempre recordará la expresión de miedo en la cara se su amigo, “porque es un rey. Eso es lo que me queda ver a un adulto llorar, antes de ver morir a un hombre adulto”.