¡Desgarrador! Fernando del Solar y la carta donde pide a su familia que lo desconecten

Ciudad de México.- Una desgarradora declaración brindó el conductor Fernando del Solar en entrevista para Sale el Sol.



Y es que el valiente conductor reveló una difícil decisión que tomó al firmar su carta de voluntad anticipada.



En esta carta, sus deseos son que no quiere depender de máquinas para vivir, por lo que en caso de que esto llegara a suceder, los médicos tendrían que desconectarlo.



El conductor dijo que aunque pasó una época de salud muy complicada, por el momento está afrontando todo con mucha fuerza. "Que así no quieres vivir".



Fernando del Solar reveló que después de estar al borde de la muerte, decidió tomar esta difícil decisión por si llega a estar en coma o inconsciente.



También reveló que fue hasta después de la última vez que estuvo hospitalizado que le hizo saber a su familia que había firmado esta carta, y que esos eran sus deseos.



Como la muerte ya de alguna manera la había aceptado, la había abrazado", decidió firmar este documento. "Déjenme volar", enfatizó.



Sin embargo, el actor dijo que espera que ahora su familia no tenga que hacer válida esta carta, pues por ahora se siente bien.