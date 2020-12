Desgarradora despedida a un padre al que no se pudo atender por falta de respiradores

Escuchar Nota

"no te preocupes por nosotros papá", "hicimos todo lo que pudimos papá"

ES UNA COMPLETA PESADILLA...



Hombre de 62 años llega al Hospital General de México porque según Locatel había camas disponibles para tratar a pacientes con COVID-19.



Familiares y paramédicos de la ambulancia pidieron a los médicos lo recibieran y muere en la entrada.... pic.twitter.com/pC2GnRnTc3 — Débora Estrella (@Deb_Estrella) December 17, 2020

Hombre de 62 años llega al Hospital General de México porque según Locatel había camas disponibles para tratar a pacientes con COVID-19, pero al llegar al lugar los médicos les informaron que estaban saturados.Familiares y paramédicos de la ambulancia pidieron a los médicos lo recibieran la custionarles porque no lo atendían, les responden que no cuentan con respiradores ni camas. En ese momento uno de los médicos les dice que ya no hay nada que hacer, incrédulos preguntan ¿ya falleció? ante la respuesta positiva los hijos del hombre se despiden de él.