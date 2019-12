Desiertas, 36% de licitaciones para surtir medicamentos

Ciudad de México.- Para la compra consolidada de medicamentos de 2020, cerca de 36 por ciento de las licitaciones participantes por firmas farmacéuticas quedaron desiertas, según revelan las actas de fallo emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Entre las principales razones por las que la administración pública federal no resolvió en favor a las empresas de medicamentos para los procesos de adquisición están que las firmas no entregaron propuestas susceptibles de evaluación o no presentaron un plan económico.



Además, de las más de las 630 propuestas que fueron entregadas al gobierno, poco más de 18 por ciento se otorgaron a Laboratorios Pisa, propietaria de Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), empresa que fue acusada en abril pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ejecutar prácticas monopólicas en el mercado.



De acuerdo con la licitación pública internacional abierta electrónica LA-006000993-E4-2019, el valor de los contratos con empresas farmacéuticas para el abasto de los medicamentos que requiere el sector salud del país asciende a 19 mil 42 millones 271 mil 751.95 pesos.



Según las actas de fallo emitidas por la SHCP y difundidas ayer, fueron 632 partidas las ejecutadas, y de ese total 224 quedaron fuera. Entre las causas están el incumplimiento en las propuestas de los participantes o hubo algunos casos en los que ni siquiera se presentaron propuestas formales.



En estos procesos de licitación participaron un total de 129 empresas, y de ese número, fueron 105 las que resultaron ganadoras. Entre los más destacados están Pisa, Bioresearch, Laboratorios Raam y Lansteiner Scientific.



De las 71 que quedaron sin partidas, las empresas Novaq Infancia, Baxter y Sun Pharma de México fueron aquellas a las que se les rechazó una mayor cantidad de licitaciones para las compras consolidadas de medicamentos para el próximo año.



De acuerdo con Hacienda, las empresas ganadoras deberán entregar hoy los documentos para la elaboración de sus respectivos contratos, que se firmarán a más tardar en 15 días hábiles.



El 24 de mayo de este año Raquel Buenrostro, quien fue oficial mayor de la SHCP, aseguró que desde la dependencia se buscaba terminar con la corrupción en la compra de medicamentos, por lo que se presentó un nuevo modelo de compras públicas, basado en una mejor planeación de los procesos de adquisición.



Este tipo de compras es llamado Modelo de Agencias de Compras Centralizadas, que incluye la consolidación de 80 por ciento del gasto público para las contrataciones, la implementación de herramientas tecnológicas y la puesta en marcha de una nueva plataforma de Compranet. Además, cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas.



"Con estos ejes rectores se podrá contribuir al desarrollo económico del país, además que generará ahorros y será un pilar del combate a la corrupción", dijo en su momento Buenrostro, recién designada titular del Servicio de Administración Tributaria.