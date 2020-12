Designa Biden a Susan Rice como directora de política interior

Escuchar Nota

"Este es el equipo adecuado para este momento de la historia, y sé que cada uno de estos líderes comenzará a trabajar desde el primer día para enfrentar las crisis interconectadas que enfrentan las familias hoy", dijo Biden en un comunicado.

El presidente electo de Estados Unidos,, anunció el jueves varios nombramientos de su administración, que contará con funcionarios de la era de Obama, como la ex asesora de seguridad nacionalpara dirigir el, y el ex jefe de gabineteLos nombramientos son una muestra del compromiso de diversidad que Biden se comprometió a reflejar en su gabinete.Rice, que es negra, había sido candidata a secretaria de Estado. Pero. Finalmente el asesor Antony Blinken fue designado para ocupar ese puesto.Al liderar el, Rice, de 56 años, ingresará al círculo íntimo del presidente en la Casa Blanca. Desde esa posiciónEl puesto no necesita confirmación del Senado., incluido el de jefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor adjunto de Seguridad Nacional.Ahora fue nominado para el Departamento de Asuntos de Veteranos, una agencia gubernamental en expansión encargada deBiden ha enfatizado en distintas ocasiones que su presidencia no equivale a un tercer mandato de Obama. Sin embargo, el anuncio del jueves destaca su estrecha conexión con la de su predecesor demócrata.