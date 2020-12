Designan a Jacqueline Vargas como nueva auditora en INE

Escuchar Nota

.- A propuesta del presidenteaprobó la designación de Jacqueline Vargas como nueva titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, un cargo permanentemente marcado por la polémica.no logró la unanimidad al proponer a: ocho consejeros respaldaron su propuesta perovotaron en contra.Favela, que presidente la, reprobó que, después de dos años con un encargado de despacho (), se hubiera propuesto a una candidata con las elecciones de 2021 a la vuelta de la esquina, con los apuros del caso que tendrá la propiacuestionó el nombramiento tras sostener que éste no debía prosperar "con cuotas, chantajes ni presiones. No seré comparsa de presiones y chantajes", Desde 2014, la Unidad Técnica de Fiscalización ha tenido tres titulares;, este último, como encargado provisional.Con una Maestría en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica,tiene una experiencia de al menos 23 años en cuestiones de carácter fiscal, tanto a nivel regulatorio como con auditorías a empresas multinacionales. Ha laborado en ely en elTambién a propuesta de, el Consejo General aprobó el nombramiento de--con siete votos en favor y tres en contra-- como titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación.Uno de los votos en contra fue el de, presidenta de la Unidad de Género.Los nombramientos, aseguró el consejero presidente, permitirán al"afrontar de mejor manera el proceso electoral".es licenciada en Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene un Máster de Administración Pública por la Universidad de Georgia.