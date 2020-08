Designan carriles al tráfico “no esencial”

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx Con el fin de controlar el trafico de quienes cruzan hacia ambos lados de la frontera, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza ha designado carriles tanto para quienes son esenciales como para quienes no lo son.



Con base a lo anterior, el alcalde Luis Sifuentes informó que la orden proviene del Gobierno federal de Washington, que indica medidas restrictivas a lo largo de toda la frontera desde Brownsville, Texas hasta San Diego, California.



Es decir, todo aquel ciudadano o residente de Estados Unidos que cruce a México, a su regreso será cuestionado sobre la razón que lo llevó a estar de lado mexicano.



Si se le considera un motivo no esencial, se le enviará por ese carril y las consecuencias serán que las largas filas y el tiempo para entrar a Estados Unidos se prolongue.



Hay motivos relevantes o esenciales, como el comercio o para trabajar y para ello hay ya los carriles designados, dijo el alcalde.



Asimismo, se han establecido horarios que permitirán a los oficiales operar en las líneas apropiadas para que fluya el tráfico.



Es decir, de 6 a 9 de la mañana todos los carriles estarán abiertos.



De 9 a 11 de la mañana se designará una línea para aquellos viajeros no esenciales.



De las 11 de la mañana a la 1 de la tarde se mantendrá el acceso para el cruce esencial, y de 1 a 4 de la tarde va a ser un tiempo considerado no esencial.



En un lapso de 4 a 7 de la tarde serán horas de tiempo esenciales, es decir, se podrá cruzar por todos los carriles y de 7 de la tarde a 6 de la mañana, el tráfico será dirigido a una sola línea y es posible que el cruce se tarde más del tiempo normal.