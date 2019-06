Desigual pelea, Anthony Joshua vs el ‘Niño Gordo’

Este sábado se llevará a cabo una nueva pelea por la defensa de los tres títulos de Anthony Joshua, uno de los mejores peleadores que tiene la categoría pesado del boxeo en la actualidad. El británico, viajará por primera vez a los Estados Unidos para medirse ante el estadounidense (de orígen mexicano) Andy Ruiz, en una pelea en el que la afición ya tiene un claro ganador.En la balanza, en la que hubo una diferencia de 20 libras menos entre uno y otro, lo destacado de la jornada fueron los insultos que recibió el de California por parte de los fanáticos presentes, quienes lo descalificaron por su apariencia física.La diferencia es notoria, pero la calidad de los púgiles se asemeja y ambos están a la altura. "No se trata de cómo te ves, es un oficio, una habilidad y lo que hay en tu corazón y en tu cabeza lo que importa al final", aseguró Ruiz a The Sun."Sácame de mi cuerpo pero déjame los mismos atributos; la misma altura, el mismo golpe, la misma barbilla, el mismo corazón y la misma mente. Me vería diferente, pero lo que te hace ser un campeón es lo que está dentro de ti", reconoció el boxeador que cuenta con 32 victorias en 33 enfrentamientos.La única derrota que sufrió a lo largo de su carrera fue ante Joseph Parker en 2016, cuando intentó ir por el título de la OMB en Nueva Zelanda y perdió por decisión unánime. Además, de los 32 triunfos 21 de ellos fueron por nocaut.Anthony Joshua, en tanto, cuenta con menos peleas. El británico sólo sabe ganar y de 22 peleas noqueó en 21.Ruiz rechazó las burlas sobre su condición física durante la previa y le dijo a los reporteros esta semana que era "rechoncho y corto, pero rápido como un rayo"."Nunca me han eliminado. Todavía soy joven, 29, nunca he sido herido y nunca he estado en una gran guerra", dijo. "Esta es la pelea más difícil de mi carrera, pero sé que lograré una gran sorpresa"."Creo en mi corazón que podemos ganar, y vamos a ganar. Será una de las mayores sorpresas del mundo. Puedo ser el primero en detenerlo. En Estados Unidos, tienes que tener un sueño, y tenga el corazón para perseguirlo. Soy un hombre de familia y un buen tipo pero, dentro del ring, soy un animal. AJ, prepárese, prepárese. No me subestime ni me pase por alto ".