Desinfectantes por Covid-19 ponen en riesgo a pacientes asmáticos

.- Los hogares también libran una lucha contra elal limpiar y desinfectar sus pisos y superficies, pero la mezcla de productos pueden poner en riesgo a pacientes asmáticos.En el marco del, la jefa de Posgrado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Carmen Cano, aconsejó a la población que vive con está enfermedad a no estar cerca de las áreas que se limpien y a las familias a ser cuidadosos con las concentraciones con las que se desinfecta sus casas.En el encuentro con especialistas organizado por, también se aconsejó a las personas con asma a no suspender sus tratamientos al ser población vulnerable a presentar complicaciones por elLa subdirectora del, pidió a los pacientes no exponerse en hospitales y seguir con su tratamiento antiflamatorios.En su intervención, el neumólogo, pidió a la población a no hacer caso a remedios caseros contra el, ante los riesgos a la salud que representan y por no haber aún evidencia científica de una cura contra esta pandemia.De acuerdo con los especialistas se estima que en México el 7 por ciento de la población sufre asma, lo cual representa aproximadamente 8.5 millones de mexicanos con este padecimiento respiratorio crónico.Los médicos hicieron un llamado a los pacientes a mantener un apego a su tratamiento para evitar ser vulnerables al