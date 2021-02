¿Desinfectas superficies para evitar contagios de covid? Expertos dicen que es innecesario

Escuchar Nota

“Yo creo que estas ideas de tratar de lidiar con el virus de las superficies, de estar tratando de destruirlo de diferentes maneras es algo que hay que ir dejando de lado, lo que es eficiente es cuidarnos de la transmisión directa a través de las gotitas de saliva, por eso insistimos tanto en el uso de cubrebocas, si a eso le agregamos distancia, nos ayuda mucho la prevención y la tercera es la ventilación”, señaló Juan Luis Mosqueda, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

“Es un porcentaje bajo, porque requieres agarrarlo, que esté el virus viable, es decir, que exista suficiente cantidad de virus para que te infecte y que te lo inocules ya sea en los ojos, boca o nariz”, remarcó.

“El virus no va a permanecer indefinidamente en las superficies, pero si hay que tener cuidado de que alguna persona no haya tosido y deje una carga viral importante en la superficie, así que de preferencia hay que tener cuidado para evitar una contaminación”, relató.

“El uso de geles debería ser la excepción, no la regla, como se ha estado manejando”, sentenció.

Los arcos, tapetes, así como limpiar todas las áreas de contacto es innecesario, ya que eles muy bajo y distraen de realizar las medidas que de verdad combaten el covid-19, como uso decoincidieron expertos.En el foro virtual MILENIO Explica con, el experto señaló que eles un, el cual cuenta con unas envolturas fáciles de eliminar, las cuales se suprimen fácilmente con el agua, jabón, cloro o con cualquiera de las cosas que se usan para la limpieza habitual.Agregó que el riesgo de contraer covid-19 por contacto con una superficie es bajo, ya que solo basta con el lavado de manos y evitar el contacto con el rostro.No obstante, Carlos Rius académico de la Facultad de Química de la UNAM, advirtió que hay varios estudios que dan rangos que pueden dar de una a 1000 o 100 mil posibilidades del riesgo de infección por contacto con superficies, o sea, no es totalmente seguro, es decir, “si son mil veces que lo toco, a lo mejor una me va a tocar, pero realmente la posibilidad es muy baja”Mosqueda aseguró que son tres cosas fundamentales las cuales combaten verdaderamente la emergencia sanitaria: uso de cubrebocas de manera adecuada, distancia social y ventilación.Mientras que Carlos Rius recomendó no mezclar distintas sustancias de limpieza, ya que podrían dar como resultado una sustancia distinta o tóxica.Añadió que las sustancias sugeridas para erradicar al virus son las que eliminan las grasas, agua y jabón.Al tiempo que no confió en el uso de gel antibacterial, ya que ostenta un componente espesante, el cual puede guardas más bacterias o virus.