Desiste Afais y cancela su temporada del 2020

Saltillo, Coah.- La Afais por fin tomó una decisión, tardó, pero al menos reafirmó su compromiso de velar por el bienestar de niños y jóvenes, cancelando las dos temporadas de este 2020, dejando todo para el próximo año.



Era una noticia esperada, la Afainc lo había hecho días atrás y restaba ver lo que decía la liga saltillense, quien optó por lo más sano: no arriesgar a nadie.



De esta manera, más de 2 mil 500 niños y jóvenes este año no volverán al emparrillado, no estarán jugando, mucho menos entrenando, porque tampoco eso se permite.



“Como bien sabemos, este maravilloso deporte en el que estamos inmersos es de contacto, por lo que inevitablemente se vuelve un foco alto riesgo para la propagación y/o contagio del virus”, indica el comunicado de la AFAIS ayer por la noche, firmado por Julio Franco, el presidente de la organización y avalado por los 13 equipos de la Liga.



Fue una dura decisión, pero acertada, pues nada está por encima de la salud de las personas.



Ahora esperarán las condiciones necesarias para hacer un programa de actividades y ver fechas de retorno al campo el próximo año.