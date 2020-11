Deslaves e inundaciones en Chiapas y Tabasco por crecimiento de ríos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que 630 personas de la comunidad Guadalupe Victoria, municipio de Pantelhó, fueron desalojadas para evitar riesgos por el crecimiento de un río que ya arrastró seis casas; no hubo lesionados. Mientras, en Tabasco, el gobernador Adán Augusto López Hernández dijo que los recientes aguaceros volvieron a inundar municipios como Jalapa, Tacotalpa y Teapa, también afectaron parte de Huimanguillo y Comalcalco en la región Chontalpa.



Las autoridades de Chiapas señalaron que a causa del desbordamiento del río Agua Azul, ocasionado por las lluvias generadas por el frente frío número 13, personal de Protección Civil de Tumbalá rescató a 10 familias, e igual número de familias fueron desalojadas en la cabecera del municipio de Pantepec.



Destacaron que las lluvias ocasionaron deslaves e inundaciones en las comunidades de Guadalupe Paxilá, perteneciente a Chilón y en los municipios de Salto de Agua, Tila, Tumbalá, San Cristóbal de Las Casas, Pantelhó, Pantepec, Simojovel, Ocotepec, Yajalón, Francisco León y Honduras de la Sierra.



La dependencia informó que con el apoyo de tres aeronaves, se siguen realizando puentes aéreos, a fin de llevar ayuda humanitaria y paquetes alimentarios a la población afectada por las lluvias.



En Tabasco, el gobernador López Hernández hizo hincapié en que los municipios de Centla y Jonuta presentan las mayores complicaciones, dado que hay comunidades prácticamente aisladas por la crecida del río Usumacinta.



El viernes, elementos de Protección Civil evacuaron a familias en comunidades inundadas de Jonuta, aunque otras se negaron a dejar sus viviendas, como en los casos de la ranchería Los Buchecos.



En los municipios más golpeados por las lluvias de octubre y parte noviembre, como Centro (Villahermosa) y Macuspana, ya se mejoró la situación, y por ello se realizan trabajos de bombeo para sacar el agua de áreas que se inundaron, refirió el mandatario estatal.



Añadió que Macuspana se está recuperando y la zona urbana no tiene problemas; explicó que sólo en El Castaño no se ha logrado terminar de desalojar el agua, porque es un asentamiento que está más abajo que el nivel del río.



El Instituto de Protección Civil de Tabasco anticipó, en tanto, que se esperan lluvias fuertes en la entidad, debido a la presencia de un canal de baja presión en el Golfo de México; precisó que el Usumacinta, en la zona de los ríos, se mantendrá en ascenso y aunque no se espera que supere su nivel crítico, generará nuevas afectaciones, especialmente en Jonuta y Centla, advirtió.



La Comisión Nacional del Agua reportó que la presa Peñitas mantenía una extracción de mil 200 metros cúbicos por segundo día este viernes.