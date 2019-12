Deslinda Miguel Ángel Garza a Carlos Salcedo

Monterrey, NL.- Luego de los errores de Carlos Salcedo en el duelo de vuelta ante América, que condenaron el paso de Tigres a la Semifinal, Miguel Ángel Garza salió en defensa del zaguero y aseguró que él no fue el culpable de la eliminación, pues las pérdidas se asumen como equipo.



“Carlos, conocemos su calidad, es jugador de Selección y el haber traído a Carlos, no era solo para un juego, nosotros lo que vemos son sus virtudes y cualidades y potenciarlas, no fijarnos en el defecto específico en un juego.



“Él puede aportar mucho a la institución y como cualquier familia, el apoyo debe estar cien por ciento con él, cuando estamos pasando momentos difíciles es cuando debemos ser solidarios, no específicamente con él, no pierde él el juego, lo pierde la institución, como un equipo y así lo asumimos, sería irresponsable pensar que se pierde por uno o dos errores”, aseguró el mandamás.



Garza tomó la derrota en Liguilla como un aprendizaje para el torneo venidero, aunque no negó que hubo molestia dentro del club por no seguir el camino hacia el título.