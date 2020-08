Desmedido amor para Luis Enrique, saltillense víctima de coronavirus

Escuchar Nota

hasta que les fue humanamente posible, y cuandor de camiones de transporte urbano. Durante los últimos años fue feliz conduciendo un taxi por las calles de la ciudad y escuchando música movida de Rigo Tovar, uno de sus cantantes favoritos.Además de la música, Luis Enrique, quien al morir tlos Rayados.“Él era fanático de los Rayados de Monterrey yver los partidos y él trabajó como taxista”, comenta su viuda, María del Refugio Calvillo Venegas.una de sus hijas, resultó ganadora de la casa deldebido a que él inscribió cientos de boletos al concurso, y se mudaron como familia al fraccionamiento El Álamo, al sur de la ciudad., pero él se dedicó a llenar los boletos y llevarlos al periódico. Recuerdo que el día antes del concurso le dijo a mi hija, y al día siguiente nos hablaron que había ganado”, dijo María del Refugio.como tomarse un par de cervezas al terminar su jornada de trabajo, abrazar a sus hijos, estar en el comedor de su casa platicando con su esposa, lo hicieron negarse a atender su salud por miedo., pero desafortunadamente, en el mes de julio, fue un golpe de mala suerte el que lo afectó.“Yo digo que el contagio fue en el taxi y empezó con una gripa y dolor de cuerpo y cabeza, pero lo asociamos a falta de descanso. Un sábado antes se reunió con sus hermanos y platicaron y se tomaron unas fotografías.necesaria en su caso, debido a que se negó a ser hospitalizado en una primera oportunidad y firmó su alta voluntaria.y nosotros le mandábamos audios y mi hija se los ponía para que nos escuchara”, recuerda María del Refugio.l para darle ánimo, sin saber que era la última vez que lo escucharían.“¿Qué nos dijo?, nos dijo que nos quería mucho, que, quería ver crecer a su nieto, salir con él”, compartió la viuda.Hasta el último momento de su vida, Luis Enrique pudo escuchar la música que tantas veces lo hizo bailar y cantar y compartir con su familia.Él cuando regresaba de trabajar se tomaba dos cervezas, y escuchaba canciones de Rigo Tovar, los Bukis y Los Yonic’s, y mi hija se las ponía y me decía ‘yo te aseguro que los está escuchando y está a gusto’”.debido a que sus pulmones colapsaron, y los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida, motivados entre otras cosas por los recados que en pedazos de papel les enviaba su nieto, Mateo Alejandro, agradeciéndoles su cuidado.Lo drenaron pero las secreciones no pararon y no lo pudieron controlar hasta que falleció”, dijo María del Refugio.