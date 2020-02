Desmiente Desarrollo Urbano a Jackie Cambell en caso de pinta en Saltillo

Escuchar Nota

“El procedimiento que se desarrolló en este caso tuvo por único objetivo emitir una serie de recomendaciones sobre los materiales y colores que se podrían utilizar en la obra y no sobre el contenido de la misma ” recalcó.

El director de, desmintió los señalamientos realizados por la activista Jackie Campbell en un medio nacional, en donde acusaba al municipio de multar la por la pinta de un mural en elAl respecto, Garza Martínez aclaró que en ningún momento se emitió una sanción contra la activista y recalcó queEn ese tenor, explicó que se recibieron diversas quejas por parte de los vecinos sobre la realización de pintas a la fachada del inmueble y se actuó en consecuencia, iniciando un procedimiento, como se hace ante los cientos de reportes que llegan diariamente a la dirección de Desarrollo Urbano.Asimismo, remarcó que no se sancionó a ninguna persona por plasmar su rechazo al feminicidio, tal y como lo informó la activista Jackie Campbell a un medio nacional."Quiero aclarar que el Gobierno Municipal está en contra de cualquier conducta que afecte a las mujeres y que apoya las causas que defiendan su integridad física y moral" resaltó el funcionario., señaló que al momento de iniciar el procedimiento no se contaba con ninguna información ya que los responsables no enteraron a las autoridades sobre la obra que realizarían, contraviniendo lo estipulado en el reglamento correspondiente.El titular de Desarrollo Urbano explicó quienes realicen obras en inmuebles que se encuentran en el Centro Histórico deben, por reglamento, dar aviso a las autoridades en caso de hacer alguna modificación, para que se dictamine si los materiales que se utilizarán para ello, no afecte las construcciones que datan, incluso de más de cien años.Con respecto al documento presentado aclaró que es parte de las actuaciones de la Dirección dentro del proceso que se sigue ante la autoridad pertinente en este caso ely no propiamente la imposición de alguna sanción.