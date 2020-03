Desmiente OMS transmisión de coronavirus por billetes

Escuchar Nota

"Nos preguntaron si pensábamos que los billetes podrían transmitir Covid-19 y dijimos que la gente debería lavarse las manos después de manipular dinero, especialmente si manipula o come alimentos", pues "es una buena práctica de higiene", agregó.

La Organización Mundial de la Salud (en efectivo.Según señaló la portavoz de la OMS, Fadela Chaib, en declaraciones a través de correo electrónico a MarketWatch, la agencia de las Naciones Unidas "no" dijo que el efectivo estaba transmitiendo el nuevo coronavirus. "Tergiversaron nuestras palabras", comentó.La portavoz trató de aclarar los comentarios sobre un artículo ampliamente citado en medios de comunicación del Reino Unido que apuntaba que la OMS había dicho que "los billetes podrían estar propagando el nuevo coronavirus" y que "los clientes deberían lavarse las manos después de tocar los billetes porque el virus infeccioso puede aferrarse a la superficie durante varios días". El informe de los medios también decía que la OMS había sugerido a los clientes que usaran pagos sin contacto.La OMS asegura que "l", y recomienda mantenerse a más de un metro de distancia de una persona enferma.Además, tal y como informa MarketWatch, expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) creen que el Covid-19 se propaga principalmente de persona a persona, entre personas que se encuentran a algo más de metro y medio de distancia entre sí y a través de gotas producidas por la tos o el estornudo de una persona enferma.Así,, pero los expertos no creen que este sea el principal modo de transmisión, según los CDC.Otros coronavirus humanos, como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio por coronavirus de Oriente Medio (MERS), pueden permanecer en superficies como vidrio, metal o plástico a temperatura ambiente durante hasta nueve días, según un reciente análisis de 22 estudios publicado en el 'Journal of Hospital Infection'. Según los autores, la desinfección de las superficies puede reducir rápidamente la infectividad de estos virus.