Desmienten mitos sobre el Covid-19

Elha generado múltiples dudas, tanto en su tratamiento como en su origen, forma de contagio e incluso situaciones climáticas, por ello laha desmentido los principales mitos.No, la vacuna contra la influenza no protege contra el nuevo coronavirus, es tan nuevo que requiere su propia vacuna; actualmente se están haciendo investigaciones en todo el mundo y es probable que en un año o año y medio ya contemos con ella.No, el nuevo coronavirus se diagnostica mediante una prueba de laboratorio llamada PCR, tarda entre 24 y 48 horas. Sólo los laboratorios aprobados por el InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) pueden aplicar las pruebas.No, el ajo puede ser un alimento muy saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus.No. El virus sobrevive en cualquier clima, cálido, húmedo, frío o seco.No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo, estas sustancias pueden dañar los ojos, la boca y la piel.El virus Covid-19 puede enfermar a cualquier persona, sin importar su edad, sin embargo puede ser mortal para mayores de 65 años y también personas que sufran obesidad, hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa.No, no hay evidencia científica de que estas acciones protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus.No, no hay razón para creer que el frío puede matar al nuevo coronavirus. Los climas fríos incrementan la transmisión de enfermedades respiratorias.Actualmente no hay evidencia científica suficiente que demuestre que perros y gatos pueden contagiar de coronavirus, aunque siempre es buena idea lavarnos las manos con agua y jabón después de haberlos acariciado o jugado con ellos.No. Las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren el riesgo de contraer el nuevo virus, los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes.No. Es un virus respiratorio que se propaga por medio de las gotitas de saliva expulsadas por una persona infectada al toser o estornudar. No existe evidencia de que el nuevo coronavirus pueda transmitirse por mosquitos.No, el Covid-19 es un virus, los antibióticos no funcionan contra virus, por lo tanto no deben de utilizarse como un medio de prevención o tratamiento.No. Para protegerse contra el nuevo coronavirus, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar gel antibacterial con base del alcohol al 60 por ciento, son la mejor manera de matar al virus.