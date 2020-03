Desmienten noticia de caso Covid-19 en esta frontera

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Autoridades del Condado de Val Verde como también de la ciudad desmintieron la noticia que dio un canal de televisión de San Antonio, Texas, en donde informaron que se había confirmado el primer caso de Covid-19 en esta población.



El juez del condado de Val Verde Lewis Owens fue quien directamente se comunicó con el director ejecutivo del canal de televisión, para pedirles que se retractaran de esa noticia, como también saber de dónde habían obtenido la información sobre el caso confirmado.



Una vez que se dio a conocer la noticia en televisión, representantes de la ciudad y del condado de Val Verde al igual que del Centro Médico Regional de Val Verde se reunieron para intercambiar información y verificar que no hubiera casos de Covid-19 confirmados, después se pidió que ese medio de comunicación de San Antonio, Texas, se retractara y que tuviera más precaución con el tipo de información que estaban manejando.



Las autoridades de la ciudad y del condado de Val Verde diariamente están intercambiando información para saber cómo está la situación en esta frontera, como también si hay cambios de las medidas de seguridad por parte del Departamento de Control de Epidemias, o del Departamento de Salud del Estado de Texas.



El juez del condado de Val Verde, Lewis Owens dijo que hasta ayer por la mañana no se tenía ningún caso confirmado de Covid-19 en esta población y continuarán con el plan de protección para no exponer a la población.