Desmienten que la LFA esté en quiebra

Saltillo, Coah.- Se ha hablado mucho de la LFA, de si está en quiebra, que el próximo año varios equipos no regresarán y de tener una serie de adeudos con proveedores, jugadores y árbitros, lo cual es totalmente una mentira, pues al menos en Saltillo, Dinos sigue con el mismo proyecto.



Alejandro Jaimes, comisionado de la Liga, así como Francisco Orozco, presidente de los Dinos de Saltillo y parte del Consejo Directivo de la Liga, negaron rotundamente esas notas en donde indican que la LFA se encuentra, nuevamente, en el ojo del huracán.



Jaimes aseguró en una entrevista para El Universal que no tienen adeudos con nadie, que sí han hecho uso de empresas para subcontratar, pero se ha pagado en forma a los proveedores.



“Me extraña, no le debemos a ninguno de los jugadores, no tenemos ninguna deuda, tampoco con los entrenadores”, comentó.



La situación se dio luego de la salida de Horacio García como entrenador de los Osos de Toluca, en donde se especuló una debacle en el equipo y su salida de la LFA el próximo año junto con Pioneros de Querétaro, luego de la suspensión de la temporada 2020.



Sin embargo se han negado estos conflictos y salidas, al contrario, la Liga se ha fortalecido y aunque este año se optó por cancelar el torneo, se avistan mejores años por venir.



“Claro que pensamos continuar, lo que he platicado con mis amigos y socios, porque al final todos somos socios de la Liga, también seguimos con la misma idea, estamos creando una Liga para presente y futuro y esta liga de Futbol Americano Profesional del país y que se quede ahí por el resto de los días”, indicó Francisco Orozco.



La idea de continuar con el proyecto, tanto de Dinos como de la LFA, es la de dejar a futuro una Liga fortalecida, duradera y que más adelante esté entre las mejores del mundo.



“Al final del día dejar un legado, todos somos pioneros y para dejar una Liga sólida sabemos del tiempo que nos va tomar hacerla y que nos está tomando hacerla y vamos por un excelente camino, puedo comentar que todos estamos muy contentos por los avances”, concluyó Orozco.