Desmienten tercera pelea entre Canelo y Golovkin

Contrario a los rumores que habían circulado en las últimas semanas, Gennady Golovkin no se encuentra entre las primeras opciones para ser el siguiente rival de Saul ‘Canelo’ Álvarez, de acuerdo con Eddy Reynoso, entrenador del pugilista mexicano.Al respecto, aseguró que no habrá una tercera pelea entre el kazajo y ‘Canelo’, además de que ya han analizado algunas posibles peleas, si bien declinó adelantar algún nombre por el momento.“No podemos mencionar nombres por el momento, sólo diré que vamos a buscar retos importantes en septiembre, títulos, unificaciones, nuestro objetivo sigue estando claro y firme”, explicó.Añadió que la decisión se tomará sin que nadie pueda interferir, y que esta dinámica continuará hasta el final, pues les ha garantizado el éxito a lo largo de los años.“Hemos caminado juntos desde el principio y lo haremos hasta el final, somos un equipo pequeño, pero lleno de convicciones y decisiones firmes, y eso nos ha llevado al éxito. Buscaremos retos como siempre. A sus 28 años, Saúl ha logrado mucho y esperamos que con trabajo y disciplina vengan sus mejores años“, confirmó.Finalmente, se dijo orgulloso de los logros alcanzados por ‘Canelo’, quien lo ha escuchado y respaldado en todo momento, y confió en que su calidad lo llevará a aún más lejos en el deporte.“Me siento orgulloso de él porque siempre me ha escuchado y me da el respaldo que hoy es muy difícil encontrar en muchas estrellas de este deporte y negocio”, concluyó.Con información de ESPN