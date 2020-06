Desnuda a hijastra de 6 años en la cama

Escuchar Nota

Frontera, Coah.- Llenos de indignación y exigiendo justicia, familiares de una niña de 6 años piden apoyo para localizar al padrastro de la menor, luego de que presuntamente intentara violarla y al ser descubierto se dio a la fuga, aparentemente se encuentra en Colinas de Santiago en Monclova.



Fela Chavarría, abuela paterna de la niña, vive en la colonia Occidental, y dio a conocer que el incidente pasó el domingo, según afirmó se dio aviso a Seguridad Pública, pero no saben si el médico ya revisó a la menor.



“Mi nieta me dice que ella estaba en su cama, que él llegó y se acostó, que solamente le había bajado la ropa, cuando llegó su mamá, levantó la cobija y se dio cuenta; que ella (la mamá) corrió a agarrar un cuchillo en eso él se fue, y desde entonces no lo ven”, platicó la señora.



Aunque no ahondó en sus declaraciones sobre el lugar del incidente, ella además está pidiendo ayuda para dar con el paradero del presunto responsable, de nombre Fidencio Antonio y quien tenía un año de relación con su ex nuera.



Añadió que Fidencio Antonio es muy conocido en la colonia Occidental por su presunta adicción a las drogas, por lo que está decidida a reclamar justicia para su nieta, y ayudarla a que supere este amargo episodio.