Desnudarse ante la crónica

“Sé que nadie me quiere por cabrón. Pero soy un cabrón sensible”, así abre el escritor Carlos Velázquez su nuevo libro Aprende a Amar el Plástico (Ediciones Cal y Arena, 2019). Ese lenguaje desinhibido y real es uno de los sellos que el lagunero imprime en su literatura y que, en esta serie de crónicas, se revela como una visión a las aventuras ocultas en las ciudades por las que ha paseado y los conciertos a los que ha asistido.Aprende a Amar el Plástico es una colección de relatos-retratos que capturan momentos en la Ciudad de México y Los Ángeles, en Tijuana y Nuevo México, en Monterrey y Torreón. Es un paseo por conciertos como el Vive Latino y Hip Hop Fest Vol. 1, de conciertos larguísimos de The Cure hasta la emoción punk de ver a Iggy Pop brincotear por el escenario llenando de sudor al mundo.“Estas crónicas ya habían aparecido publicadas en diversos medios, nacieron porque soy un amante de la música y hubo un tiempo en el que intenté asistir a la mayor cantidad de conciertos que me fuera posible.“Son crónicas urbanas que nacen como anécdotas, historias en torno al concierto y a la música, pero sin dejar de poner de manifiesto los fenómenos que ocurren y que hacen que asistir a uno de estos sea significativo. Es hablar sobre lo que pasa antes y después. En estos textos casi siempre la música es el detonante”, explicó Velázquez en entrevista con Zócalo.El espacio narradoLa visión personal que el autor de La Biblia Vaquera muestra en sus crónicas es a veces rabiosa y otras nueva, fresca, pero siempre llena de humor. Con crónicas que van desde el 2011 hasta el 2018, los siete años que han pasado entre los textos que conforman el libro se han transformado en una ventana para conocer al Velázquez detrás de la ficción.En este libro el lagunero hace un desfile de sus obsesiones y de sus filias, de sus admirados músicos como Morrissey y Nacho Vegas, o de su gusto por la cocaína: el viaje de ir a comprarla, consumirla y compartirla. Para él es la historia que se encuentra en esas situaciones la que vale la pena.“Todo es cronicable: si la experiencia es digna de ser contada, yo tengo la obligación de hacerlo. Si bien comencé escribiendo ficción y nunca me pasó por la cabeza ser cronista, sí fue una sorpresa encontrar ese registro de contar la vida real. Hay libros que nunca hubiera podido escribir si no le hubiera entrado al género. La crónica me permite tomarme cierto descanso de mi trabajo de narrador de ficción. Creo que en este libro hay como cuatro crónicas que se salvan.“Nunca me he propuesto escribir un libro periodístico porque no soy un reportero de espectáculos que dará los datos, yo tengo que contar una aventura. Hay conciertos muy chingones a los que he ido y me la he pasado muy cabrón, pero que no me dio el resto de elementos para conformar una historia. Todo ese mundo que se desarrolla alrededor de estos”, apuntó.Para un norteño que ha vivido en el centro del país hay un sesgo temperamental que evita que “los chilangos vean con otros ojos su ciudad”. Carlos no es un turista, es sólo un nuevo habitante, expresó.“Como materia literaria las ciudades me han dado mucho y como las he vivido tanto, he tenido la oportunidad de escribir sobre ellas, no sólo como un turista. En el caso de la Ciudad de México, soy alguien que ha vivido ahí, que se ha casado con una chilanga. No tengo cómo pagarle a esas ciudades lo que me han dado en el sentido literario con sus situaciones de riesgo y demás. No hablo mal de la ciudad, sino que cada uno debe de narrar la experiencia que le toca, como yo lo he hecho en estas crónicas”.HonestidadEl Pericazo Sarniento, donde habla sobre su relación con la cocaína, y El Karma de Vivir al Norte, donde aborda el tema de la violencia en Torreón son otros de los libros de crónica que ha escrito Velázquez. En este hay otra visión alejada de los temas, una libertad creativa. Está la honestidad de quien habla en un bar con unas copas encima.“Un escritor está en su mejor momento cuando no tiene nada que perder, porque tienes toda la libertad de escribir lo que quieras. Hay oportunidades que pueden tomarse o dejar que se pierdan, entre ellas están las posibilidades de meterme en ese encharcadero que se encuentra en las crónicas de este libro y narrarlas. Soy un escritor que ha tomado esa oportunidad y las utiliza. Como autor uno puede dejar pasar la bola una o dos ocasiones pero nunca por el temor al qué dirán, sino por otras razones”, concluyó.