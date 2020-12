Desolación en Basílica apaga festejo a la Virgen de Guadalupe

Escuchar Nota

“Ya no podemos seguir, manita”, expresó una de las peregrinas, enfundada en una playera negra con la imagen de la Virgen en un tono dorado, luego se puso de pie para observar a lo lejos el templo, tapado por los árboles de Calzada de Guadalupe.

“Los resultados han sido muy positivos, queríamos la no afluencia y este es el resultado, hay muy pocas personas, pero son gente que tienen negocios o que viven aquí, no hemos tenido ningún reporte de incidencia”, comentó el policía.

Los locatarios ven que el día que consideran más fuerte para sus ventas está desolado, “en otros años todo estaba lleno”.El año pasado, las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero registraban 5 millones 559 mil personas que se habían dado cita hasta el 11 de diciembre, en víspera paraLas autoridades locales tan sólo tenían reportado hasta la tarde del viernes queAnte esta situación desolada que se vivió ayer, uno de los locatarios comentó a: “Este año no tendrá comparación”, pues ni siquiera habían vendido algún recuerdo.Los comerciantes únicamente abrieron sus puestos para que la zona no se viera más solitaria, y bajo la espera de que se permitiera el mínimo acceso.Los pocos feligreses que lograron arribar se detuvieron frente a las vallas metálicas y se persignaron, guardaron silencio o incluso se hincaron, pero no lograron avanzar más.En todo momento la policía capitalina los instruyó para que no se agruparan, aunque eran contadas las personas que preguntaban si podían continuar con su peregrinar.Fueron contados esos feligreses que intentaron, como en los días anteriores, acercarse a la Basílica para cumplir su manda.Ayer tampoco hubo familias repartiendo comida, regalando aguas, lo único que pudo notarse fueron las carpas con los servicios médicos vacíos de peregrinos.Los trabajadores de la alcaldía Gustavo A. Madero no tenían nada qué hacer, pues en la zona no se ameritaba la movilización rápida de las autoridades, e incluso, entre bromas comentaban: “Vamos a volver a colocar las vallas para hacer algo”.Algunos locales decidieron cerrar sus puertas pues no había clientes a quien venderles.Un negocio de pastes abrió sus puertas, pero nadie cocinaba nada. Tampoco había caos en la zona, el tránsito era fluido.Sin embargo, aún había malestar en algunas personas que para poder transitar debía rodear entre calles para evitar el área restringida.Que ningún peregrino se haya concentrado en las inmediaciones del centro mariano fue parte de la estrategia que se tenía prevista, aseguró Felipe González, director de la Policía Metropolitana Ambiental, Faunos.En entrevista con esta casa editorial, refirió que hasta el viernes, el día más fuerte de las festividades marianas, se habían evitado congregaciones y el arribo de caravanas a la Basílica de Guadalupe, tal como se había instruido por el Gobierno de la Ciudad de México.Entrada la tarde, la zona continuaba vacía de peregrinos, y las actividades eclesiásticas se realizaron a puerta cerrada, para evitar congregaciones y contagios de coronavirus.Hoy se festejaría el 12 de diciembre, pero estará todo cerrado hasta el domingo.