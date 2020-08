Desorganización marca el inicio de clases virtuales

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- María de la Luz López Morales, máster en Pedagogía, cuestionó la educación en línea porque no hay interacción entre maestro y alumnos, y estos solamente son receptores de información.



Además, los contenidos escolares son fraccionados, reducidos y estarán en mayor desventaja los niños de familias con escasos recursos económicos, que cuentan con solo un televisor o no tienen acceso a computadora e internet.



Hay una desorganización crítica con este nuevo modelo educativo, porque los métodos pedagógicos no están diseñados para ello y hay hogares en desventaja educativa porque carecen de los recursos tecnológicos para acceder a la educación como lo plantea la Secretaría de Educación Pública.



“La preocupación es cómo lograr que los alumnos tengan aprendizajes significativos en las condiciones que estamos viviendo como sociedad. El enfoque pedagógico, que está escrito en la parte teórica, no corresponde a la práctica escolar que están proponiendo a través de la televisión.



“Hemos vuelto al conductismo, a una educación receptiva únicamente; se dejó de lado la participación de los maestros en la formación en todos los sentidos, la pedagogía crítica se está dejando de lado, se está considerando que los alumnos van a ser solamente receptores de información, no hay interacción entre maestros y alumnos”, destacó.



Así, los maestros no pueden identificar el proceso cognitivo de cada alumno: además los contenidos para cada grado escolar son confusos y reducidos, incluso si hay hijos en edad preescolar y de primaria en un mismo hogar y un solo televisor, uno quedará rezagado en la educación.



Aparte, el contenido que se está transmitiendo es de media hora de una materia y de otra, los contenidos están fragmentados, reducidos.



López Morales señaló que los padres y madres de familia salen a trabajar, no pueden estar enfocados en la educación a distancia y esto complica más el proceso de enseñanza.



Añadió que el modelo educativo basado en la televisión se diseñó sin tomar en cuenta a los maestros, lo elaboraron personas ajenas a la vida escolar cotidiana.







Un regreso a clases muy diferente



A través de una pantalla de computadora, viendo la televisión o revisando los grupos de WhatsApp, es como los 630 mil estudiantes de nivel básico en Coahuila iniciaron un nuevo ciclo escolar.



Clases presenciales en el CBTis 97



Un total de 515 estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 97 en Saltillo regresaron a las aulas. Fueron dos turnos, con horarios escalonados, los que permitieron que 200 jóvenes asistieran a clases por la mañana y 315 en la tarde.