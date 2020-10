Desoyen encuesta: Opus no regresa

Escuchar Nota

"¿Qué pasó después de esto? Nada, absolutamente nada", dice José Luis Rodríguez, integrante del grupo. "Un mes después firmamos un acuerdo según el cual Opus debió regresar al 102.1 de FM en la tercera semana de diciembre del año pasado.

Tempo Rubato



Entrevista hoy con la compositora mexicana Georgina Derbez, quien habla sobre su producción más... Publicado por Opus 1510 AM en Martes, 6 de octubre de 2020

Hace un año, a través de encuestas en redes sociales, los ciudadanos solicitaron el regreso íntegro de laCon cuatro encuestas lanzadas el 28 de septiembre del 2019 por el Sistema de Radio y Televisión de NL en las páginas de Facebook de Opus, Libertad 102.1 FM y Canal 28, así como en el Twitter de este último medio estatal, más del 60 por ciento de los usuarios contestó "sí" a la pregunta: "¿Te gustaría que Opus 1510 AM regresara al 102.1 de FM?".Sin embargo, hasta ahora la petición ha sido desoída por las autoridades estatales, denuncian integrantes del llamado Grupo Opus, que desde el 2017 lucha para que la emisora de música clásica retorne a su frecuencia original."Es fecha que ni ha regresado ni nos han dado una explicación".Javier Castillo, músico y también integrante de Grupo Opus, indica que sostuvo una reunión corta con la funcionaria poco después de su nombramiento.Fue una junta de último momento."Ella me dijo que no estaba muy enterada de las últimas cosas, pero que estaba enamorada de la cultura, que conocía Opus, que no veía por qué no volver al asunto y que platicábamos. No pasó nada", relata Castillo."Intenté buscarla muchas veces pidiéndole una videoconferencia, una llamada, lo que fuera. El 100 por ciento de las veces no había ido a laborar. Dejé recados y número de teléfono. Jamás me habló".Grupo Opus se mantiene activo, incluso, durante la actual pandemia, añade Rodríguez.El equipo desea volver a realizar protestas musicales en la, aunque no sabe cuándo podrán ser retomadas debido a la contingencia sanitaria.Rodríguez señala que, de obtener una cita con Adame, se abordaría la importancia de respetar los resultados de las encuestas, donde hablaron los ciudadanos que, mediante sus impuestos, sostienen a Radio y Televisión de Nuevo León.EL NORTE publicó ayer que tanto a la directora como a sus allegados se les asignaron aumentos de sueldo de hasta el 82 por ciento.