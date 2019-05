Desperdician candidatos debate en Puebla

Con intercambio de acusaciones por corrupción, señalamientos de incapacidad para gobernar por salud, reciclaje de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador y la evocación continua de su proyecto de nación, transcurrió el debate de candidatos a la Gubernatura de Puebla.Miguel Barbosa, de Morena, PT y PVEM; y Enrique Cárdenas, del PAN, PRD y MC, dominaron la conversación y dejaron de lado al priista Alberto Jiménez, quien solo salió a relucir en el encuentro cuando acusó problemas al interior de Morena y mostró una lámina que enfureció a Barbosa.El morenista precisó al candidato del tricolor que no tenía la intención de contestarle; sin embargo, lo exhortó a que acudiera a la Fiscalía General de la República a denunciar el paradero de su mentor, Mario Marín, quien se encuentra prófugo y es buscado por el delito de tortura contra Lydia Cacho.Tanto Cárdenas como Barbosa aseguraron al público que para esta contienda solo existían dos opciones, delinearon algunas propuestas y rechazaron las del personaje antagónico.El morenista se aferró la idea de que el abanderado del PAN representaba la corrupción y de que él personificaba a la cuarta transformación.Lo señaló por no hacer campaña, lo tildó de flojo, cuestionó el origen de sus recursos y le echó en cara que fuera dueño de un “hotelito”, vendido en más de 100 millones de pesos, en San Pedro Cholula.Enrique Cárdenas, por su parte, evocó al Presidente para recordarle a Barbosa que él no era López Obrador, apuntó que nadie le cree y subrayó que no es una persona de fiar ni con las capacidades necesarias para gobernar.También, lo llamó opaco y corrupto, lo señaló por cobrar moches de 30% en el Senado, a cambio de gestionar obra pública para los municipios, y refutó la acusación del “hotelito” haciendo alusión a una propiedad de Barbosa en Coyoacán, que dijo perteneció al expresidente Miguel de la Madrid y está valuada en 70 millones de pesos.“Si dice el señor Barbosa que mi hotel cuesta más de 100 millones de pesos, pues se la cambió por su casa. Eso si en realidad vale lo que dice”, reviró.El periodo morenovallista fue evidenciado en una participación de Alberto Jiménez, quien mostró una foto donde aparecía el exgobernador del PAN junto a Barbosa, pero su nombre no fue pronunciado en todo el encuentro ni mucho menos el de Martha Érika Alonso.