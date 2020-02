Desperdigados en el país 99.7% de los 66 mil migrantes que esperan asilo de EU

Escuchar Nota

“Están varados en Suchiate y los tratan de emplear para que hagan algo y no sólo anden vagando, pero en otros municipios no se sabe qué hacen, dónde viven o de qué comen; ya que sólo se les ve en el parque central pasando el tiempo”, añadió Rendón.



Son mínimas las resoluciones de losque, pues, apenas 0.28 por ciento de los casos; el resto de la población flotante regresa a Tapachula y Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde no se ha hecho un registro formal de sus actividades.De acuerdo con la directora de, Eunice Rendón, hay reportes de que en ambos municipios, algunosLa también exsecretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública advirtió que; toda vez que la migración no cesa y las causas por las que salen de sus países siguen siendo las mismas desde 2018.“Es necesario hacer un llamado a los países de Centroamérica para bajar los niveles de migración; los países se deben comprometer ya que no hay soluciones y la migración, aunque es reducida, continúa hacia México.ya que, entre las políticas de nulo asilo de Estados Unidos, la política de contención de México y la violencia, los migrantes quedan varados en un reducido espacio en Chiapas, dijo aEn un informe,asegura que al menos, mientras que otros 70 fueron víctimas de golpizas, agresiones, torturas y violencia sexual al llegar.La activista dijo que los migrantes quedan varados en México porque, y van muy lentas las respuestas de asilo, lo que perjudica al país al no contar con políticas adecuadas para atender estos casos.Además, dijo que, lo que también los deja “invisibles”. En este panorama, explicó que los países de origen ya se convirtieron en expulsores, pues se han despreocupado de mantener la vigilancia de las personas que salen.La directora de Agenda Migrante dijo que autoridades lo que menos quieren es ayudar a las personas en éxodo, y atribuyó que el bajo ingreso a Estados Unidos se debe a México, por el