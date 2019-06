Despiden a 200 mineros

La empresa Minergy Corp de Sabinas, situada en el ejido El Mezquite, despidió a alrededor de 200 trabajadores a quienes los ha estado finiquitando con un porcentaje bajo y a otros los mantienen trabajando sin percibir salario alguno.El trabajador José Manuel Villa Rodríguez, empleado de la empresa, aseguró que a él le deben un mes de trabajo y otros los han despedido paulatinamente pero sus cheques o finiquitos no los están entregando completos y en ocasiones, sus compañeros firman convenios con un porcentaje menor al que tienen derecho.Alrededor de unos 15 trabajadores acudieron ayer a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas a pedir informes o asesorarse para presentar una denuncia, sin embargo, les informaron que esa querella la tienen que interponer en la ciudad de Saltillo.“Queremos pedirles a los dueños de la empresa a que entiendan nuestra situación porque es difícil así mantener a nuestra familia. Yo tengo seis meses trabajando para esta empresa, pero ya tienen un mes que no he podido cobrar porque no me han depositado y ahora no se si dejar el trabajo, porque me pueden acusar de abandono de empleo y darme menos de lo que tengo derecho”, indicó el señor Villa Rodríguez.La mayor parte de los trabajadores están en esta situación y por ello buscan el apoyo de abogados que puedan formalizar la denuncia.