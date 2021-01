Despiden a 4 empleados administrativos de hospital por aplicarse antes vacuna anticovid en Tabasco

Escuchar Nota

Villahermosa.- Cuatro empleados administrativos de la salud fueron despedidos por aplicarse la vacuna contra covid-19 fuera del orden que les correspondía, informó el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.



De acuerdo con él, la última persona que recibió la dosis fue un director de asuntos jurídicos de un hospital y además, tienen detectados otros funcionarios a quienes aplicarán las sanciones correspondientes.



En cuanto al caso de la directora del Hospital del Niño, Silvia Gutiérrez Lucatero, explicó que no fue cesada y se le aplicó la vacuna porque estuvo en la primera línea de atención de pacientes con coronavirus.



El coordinador general de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado, Guillermo del Rivero León, advirtió que habrá cero tolerancia para todo servidor público que incumpla con los protocolos establecidos para la aplicación de la vacuna.



Explicó que todos los secretarios del gabinete y titulares de área tienen la instrucción de actuar contra cualquiera que pretenda "brincarse" la lista oficial del personal que debe recibir la vacuna primero.



Este lunes, Del Rivero León confirmó el cese del jurídico del hospital "Gustavo A. Rovirosa", siendo el primer funcionario a su cargo que violentó la política de vacunación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



Indicó que no ha tenido conocimiento de otro caso en el que sea su responsabilidad tomar medidas, pero reiteró que no se dudará en proceder al cese si hay pruebas suficientes.



Puntualizó que es necesario que se respeten las disposiciones de las autoridades sanitarias o de lo contrario se armaría un 'relajo' y además es injusto para quienes están en primera línea ante la pandemia.



Con información de Milenio.