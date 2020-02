Despiden a director de penales Zacatecas por caso de mujer ultrajada

Escuchar Nota

Zacatecas, Zac.- Por haber permitido que una mujer fuera ultrajada en una cárcel de Calera, en Zacatecas, el director estatal de Prevención y Reinserción social fue despedido.



"Sí, efectivamente el director de Readaptación y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública ha sido destituido", señaló Jehú Salas, secretario general de Gobierno de Zacatecas.



"Es Adán Jiménez Solano, director General de Prevención y Reinserción del estado y por órdenes del gobernador a partir de hoy deja ese cargo", agregó Ismael Camberos, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.



El secretario de gobierno de Zacatecas, dijo por primera ocasión que la cárcel de Calera es mixta, contraviniendo lo expuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene catalogada a la prisión estatal como varonil.



"No es un penal, es una cárcel distrital y no es exclusiva de varones, es una cárcel distrital cuyo propósito es albergar a las personas privadas de su libertad como una medida provisional a efecto de que puedan facilitarse las audiencias y diligencias que se desarrollan como producto de la investigación criminal que lleva la Fiscalía de Justicia, no es una cárcel exclusiva para varones", agregó Jehú Salas.



Las autoridades revelaron que fue en septiembre del 2018 el abuso hacia la mujer encarcelada; ya pasaron meses de la denuncia y la fiscalía ni siquiera ha obtenido una orden de aprehensión de un custodio señalado por la víctima y la autoridad, quien ya se dio a la fuga.



"No, aún no tenemos un mandamiento judicial, sin embargo, insisto, puede ser en horas o puede ser en días en los que nosotros podamos contar con ello", dijo Fátima Encina, fiscal Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.



"Sí, es un custodio el responsable del delito que se le imputa, es un custodio que se encuentra prófugo, que tiene a su pleno conocimiento abierta una carpeta de investigación y que está plenamente identificado", ahondó Jehú Salas.



"La persona imputada de estos delitos tiene derecho a que se le respete su derecho a la presunción de inocencia, hasta el momento no podemos señalar a una persona en específico porque estaríamos violando esos derechos y sobre todo el debido proceso", detalló Fátima Encina.



El Gobierno de Zacatecas, reconoció que no lee los informes de derechos humanos sobre la crisis dentro de los penales y solo se concentran en la recomendación.



"Es que… ¿cuántas páginas dices que tiene?, bueno tiene 48, pero no las 48 es la recomendación la recomendación son como unas tres nada más, la leí completa, la recomendación", reconoció Ismael Camberos.



Las autoridades también reconocieron que simularon la salida del sistema penitenciario de Antonio Solís, aún investigado por la masacre de 17 internos del CERESO Cieneguillas a inicios del año y en lugar de buscar prisión preventiva le dieron trabajo en el CERESO de Fresnillo donde su hijo es el director.