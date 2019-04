Despiden a DT de Ecuador Femenil por presunto acoso

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol, anunció el cese de Luigi Pescarolo de la dirección técnica de la Selección de Ecuador Femenil tras ser acusado por una jugadora de acoso sexual.Luigi fue denunciado en la Fiscalía de Pichincha por la jugadora M. G. F. por supuesto acoso sexual. La deportista asegura que el DT le habría enviado y solicitado fotos íntimas y habría invadido su habitación en la concentración durante microciclos cuando la Tri se alistaba para los Juegos Odesur 2018.“Aunque será la justicia la que determine culpabilidades, la FEF no puede tener profesionales cuya integridad esté en duda. Son profesionales que tienen como responsabilidad formar y ni siquiera cabe la idea de que puedan estar involucrados en algo así”, dijo Egas a la radio capitalina Área Deportiva.“La FEF tomó una acción inmediata, la separación de estos profesionales (Pescarolo, el preparador físico Tomás Arboleda y el médico Héctor Bohórquez, los dos últimos denunciados como conocedores del presunto delito) y apoyaremos todas las investigaciones del caso que sean necesarias”.Asimismo, el directivo informó que hay un expediente de denuncias que datan de tiempo atrás e incluso las altas esferas conocían dicha situación, pero Carlos Villacis, quien fungió como presidente hasta enero de este año, no había prestado atención.Por otro lado, el entrenador habló para una radio local y se defendió de las acusaciones.“Esta chica (que lo denunció) ha sido utilizada por gente que todavía tiene alguna influencia dentro de la FEF. Estamos muy tranquilos con nuestro trabajo, nuestro profesionalismo y esto se va a aclarar desde el punto legal”.Añadió que las fotos íntimas suyas que se han viralizado en redes sociales se las envió solo a su esposa y no a la jugadora que lo denunció y que no sabe cómo se hicieron públicas.