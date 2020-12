Despiden lectores al crítico literario Juan José Reyes

Escuchar Nota

Como un hombre de letras, un crítico notable, gran editor, buen amigo y un maestro sin pretensiones, escritores, amigos y lectores describen al crítico literario y escritor, quien murió el lunes de manera sorpresiva, a los 65 años.Maestro y colaborador en distintas publicaciones, Juan José Reyes fue fundador de laeditor de los suplementos culturales de, y desde 2004 director de Cultura Urbana, revista de laEn uno de sus últimos tuits, Juan José Reyes escribió en la red social que “conforme todo empeora, la jactancia y la soberbia van perfeccionándose”.La crítica literaria, la historia del país y la historia de las ideas, eran los temas que le interesaban, señala en una semblanza del departamento de, donde Reyes dictó uno de sus últimos cursos.Allí, se señala que el crítico literario escribía, un libro de imágenes del filósofo, ensayista y periodista mexicano que fue personaje a la vez clave y marginal en la cultura nacional en la segunda mitad del siglo 20.Nacido en la, en 1955, Reyes fue escritor, crítico literario, periodista cultural y maestro. Hizo sus estudios primarios, secundarios y preparatorios en ely más tarde de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México.Desde 2004 dirigió la revistade la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Fundó y codirigió la revista Textual, además de colaborar en otras publicaciones literarias.Dedicó su trabajo fundamentalmente a la escritura y las colaboraciones en diversos diarios, revistas, suplementos culturales. Autor de los libros: Cuestión de Suerte (editorial Clío), La Música para Niños en México (Fundación Alejo Peralta), El Péndulo y el Pozo (Ediciones Sin Nombre / Conaculta) y Hambre de Gol (en colaboración con Ignacio Trejo Fuentes).En redes sociales, amigos, escritores e instituciones culturales lamentaron su muerte. El historiadorescribió: “El crítico y escritor Juan José Reyes, acaba de morir. Era un buen amigo, un hijo digno de la generación del Hiperión. Descanse en Paz”.Armando González Torres escribió: “Con qué tristeza me entero de la muerte de Juan José Reyes. Hace varias décadas coincidimos en la Secretaría de Comercio, él me llevó al Semanario de Novedades y todos los días tomábamos un aperitivo, en el que yo recibía una lección definitiva de un maestro sin pretensiones”.José Homero dijo: “Con gran pesar me entero de la muerte de Juan José Reyes (@jjreyesp), gran editor, crítico notable y excelente prosista, quien cultivaba la tertulia en Twitter. Lo considero mentor mío y de muchos otros escritores, críticos y periodistas. D.e.p.”; por su parte Malva Flores señaló: “Querido @jjreyesp, querido amigo”.“Buen viaje. Muchas gracias por todas las cosas buenas que me diste. Descansa en paz, Juan José Reyes”.Héctor Orestes Aguilar dijo que sus escritos periodísticos merecen una antología.Una de las pasiones de Juan José Reyes era la revaloración de los escritores de su padre, Salvador Reyes Nevares, y de su abuela, María Elvira Bermúdez.Carmen Boullosa, lo dijo en su cuenta de Twitter: “Lamento de verdad la muerte de Juan José Reyes, él era mundo literario. Y con él muere un mundo. También su abuela escritora muere con él otra vez. Descanse en paz entre otros que fueron como él de Letras”.