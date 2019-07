Despidos apegados a realidad del país y austeridad: Notimex

Notimex, Agencia de Noticias del Estado mexicano, aclaró que los despidos de los que han sido objeto los trabajadores son efectuados de acuerdo a la legislación vigente.Mediante un comunicado, el órgano informativo “desmiente rotundamente” a quienes aseguran que no se les pagan sus liquidaciones y se les retiene el Fondo de Ahorro.Notimex expuso que inició su programa de despidos “de acuerdo a la realidad de nuestro país”, en atención al memorándum que el 3 de mayo le hizo llegar a la Agencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, apegado a las Leyes Federal de Austeridad Republicana y la Federal del Trabajo.“En Notimex se tiene claro que en un país con más de 50 millones de personas en pobreza es inaceptable que los servidores públicos, sindicalizados o no, se beneficien de toda clase de privilegios y prestaciones. La Agencia de Noticias del Estado Mexicano entiende que no puede haber gobierno rico con gente pobre”, dice el texto difundido desde el domingo en la noche.Extrabajadores sindicalizados de la Agencia demandaron a López Obrador que interceda a su favor para que puedan recibir sus respectivas liquidaciones al 100%, y acusaron a la directora, Sanujana Martínez, de retener el Fondo de Ahorro, con la condición de que firmen una liquidación del 40%.Al respecto, la parte cuestionada precisó que el mencionado Fondo no ha sido retenido a los exempleados.“Las liquidaciones se han acordado en todos los casos, con los exempleados y se entregan en la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, junto al Fondo de ahorro. Cuando se les ha notificado la terminación de la relación laboral, los exempleados han tenido la opción de recibir o no la notificación de la misma por escrito”.