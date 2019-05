Despidos en IMSS, calumnia del ‘hampa del periodismo’: AMLO

En su conferencia de prensa matutina de hoy jueves desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que sí hay un problema de desabasto de medicamentos “pero estaba peor antes”. Enfatizó que no hay despidos en el IMSS y acusó propaganda del “hampa del periodismo”.“Hay problemas de desabasto de medicamentos, pero estaba peor antes (…) Lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos se esta ventilando el asunto, antes no se decía nada”, dijo.Y agregó: “Pero lo cierto es que el llamado Seguro Popular, que ni era seguro, ni era popular, no hay médicos, no hay medicamentos y estamos trabajando para que haya médicos y haya medicamentos pero como era un desastre, era un desbarajuste por completo (…) Ya lo he dicho, está peor el sistema de salud que el sistema educativo”.Sobre los despidos dijo: “No se está despidiendo a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven como es el hampa del periodismo, no todos desde luego, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha tizna”.