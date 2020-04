Despierta Covid-19 solidaridad de artistas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La epidemia del coronavirus está apagando muchas velas, pero también despertando el espíritu solidario de numerosos artistas que quieren transmitir a ritmo musical un mensaje de esperanza en estos tiempos revueltos, especialmente para los países más afectados por la propagación del Covid-19, como es el caso de España.



Músicos y cantantes como Vanesa Martín, Andrés Suárez, David Bisbal, Nil Moliner, Carlos Baute, Melendi, José Mercé, Manuel Carrasco, Álex Ubago, Rozalén y Álvaro Soler, decidieron unir sus voces y su talento para mandar a la sociedad un mensaje enérgico, alentador, bajo el sello de una canción emblemática: Resistiré, que versionó el Dúo Dinámico y que en estos momentos de depresión supone una inyección de vitalidad.



Todo ello bajo la batuta del reconocido productor Pablo Cebrián.



Emulando el célebre tema We Are The World, que en los años 80 se interpretó en Estados Unidos, más de 50 talentos musicales hispanos se plantaron ante el micrófono para grabar, en versión rockera, una de las canciones que más repercusión ha tenido en España.







El país europeo es uno de los que han decretado las medidas más duras contra la pandemia, incluida la reclusión de sus ciudadanos en sus casas.



Son muchos los españoles enclaustrados por el coronavirus que se asoman a la ventana a diario y que piensan en la canción: Resistiré, aunque no necesariamente la entonen. Es ya un himno.



“Desde que la crisis del Covid-19 nos obligó a quedarnos en casa, Resistiré empezó a sonar en miles de balcones como respuesta a un desafío que la humanidad, sin duda, vencerá unida”, señalan los responsables de la iniciativa, luego de reseñar que el impacto de la canción ha llegado también al mundo de la música, volcado en ayudar a superar la pandemia.



“La acogida, voluntad y compromiso de grandes artistas nacionales e internacionales ha sido total. Cincuenta grandes creativos han trabajado en este ilusionante proyecto para dar voz a la esperanza y también para recaudar fondos a beneficio de Cáritas, que, como siempre que la sociedad la necesita, está echando el resto también en ayudar a las víctimas del coronavirus”, agregan los impulsores de esta iniciativa al hacer referencia a la organización humanitaria ligada a la Iglesia católica que siempre se ha distinguido por su desprendimiento social.