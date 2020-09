Despierta ‘El Brujo’; marca el lagunero su primer gol oficial

Escuchar Nota

Anwar Castro



Ciudad de México-. Las “Chivalácticas” aparecieron en la jornada 8, los dirigidos por Victor Manuel Vucetich tuvieron una mejoría en la cancha y derrotaron 3-1 a los Tigres a domicilio con goles de Uriel Antuna, que tuvo una destacada actuación, J.J Macías que explotó después de una sequía goleadora y Jesús Angulo. El descuento lo hizo Gignac.



El primer aviso fue por parte del Rebaño, Alexis Vega intentó un disparo fuera del área, que salió desviado del marco que defendió Miguel Ortega en la larga ausencia de Nahuel Guzmán.



Los de la Universidad de Nuevo León fueron locales, se hicieron de la pelota en los primeros minutos del encuentro, pero les faltó profundidad. Ricardo Ferretti llegó al partido contra las Chivas de Vucetich entre rumores que lo ponen fuera del equipo gracias a los malos resultados.



En el minuto 11, Rafael Carioca recibió la primera tarjeta amarilla del partido que a la postre le terminó pesando a los Tigres. Los disparos de larga distancia de ambas escuadras pasaban cerca, metiéndole emoción al encuentro, pero sin que entraran en las redes.



Un descuido en la defensa de los Felinos provocó el primer gol de Chivas, Uriel “El Brujo” Antuna recibió un pelotazo de Hiram Mier al 22’ superó a Diego Reyes y mandó a guardar el balón con un tiro cruzado de pierna derecha para darle la ventaja a su equipo.



En la siguiente jugada después del gol del Rebaño, Rafael Carioca fue expulsado por intentar engañar al árbitro de una falta dentro del área, al minuto 23, Tigres se quedó con un hombre menos y la desventaja en el marcador.



José Juan Macías estuvo cerca de ampliar la ventaja del Guadalajara con un remate de cabeza a pase de Antuna, pero el disparo salió desviado de la portería de Ortega. Chivas empezó a embestir a los Felinos, que aguantaron achicando los espacios.



Corría el 38’ cuando Miguel Ponce fue pintado de amarillo por una fuerte entrada al rival, posteriormente, al 43’, un error del lateral lo dejó fuera del encuentro por doble amonestación, partiendo al descanso con 10 hombres por equipo.



Al 53’ J.J. Macías se sacudió la sequía goleadora y anotó 2-0 para El Rebaño. El “Tuca” Ferretti tuvo que echar mano del “Diente” López, que no había debutado por diversas situaciones. De cabeza Gignac acercó a los Tigres y puso el 2-1 al 64’.



En la agonía del encuentro, Jesús Angulo sentenció a Tigres con el tercero gol de la noche al minuto 93.



Los Tigres suman otro descalabro, los dirigidos por el “Tuca” Ferretti no conocen la victoria desde la jornada 4, cuando derrotaron a Puebla. La derrota dejó con más presión al técnico felino, ya que los resultados no se le han dado.



Por otro lado, las Chivas subieron en la tambla y se colocaron en la octava posición, luego de venir de una derrota y un empate con su nuevo técnico.



El Rebaño enfrentará a los Gallos a media semana en la jornada doble del Guard1anes MX, mientras que los Felinos tendrán la oportunidad de levantarse cuando visiten al León, actual líder de la

competencia.